Landkreis Landsberg

vor 17 Min.

Erdgas bei Reichling: Müssen sich die Bürger Sorgen machen?

Plus Unter der Erde bei Reichling wird ein großes Erdgasvorkommen vermutet. Bald wird gebohrt. Was das für die Gemeinde und die Bürger bedeutet.

Von Thomas Wunder Artikel anhören Shape

Reichlings Bürgermeister Johannes Leis war am Freitag ein gefragter Mann. Medien aus ganz Deutschland meldeten sich bei ihm. Der Grund: Östlich des Ortes wird ein größeres Erdgasvorkommen vermutet, das bisher noch nicht erschlossen wurde. Jetzt darf in diesem Bereich erneut gesucht werden. Denn bereits in den 1980er-Jahren war in dem Gebiet gebohrt worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen