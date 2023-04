Landkreis Landsberg

13:00 Uhr

Große Ehre für den ehemaligen Kreisbrandrat Johann Koller

Plus Die Kommandanten der Feuerwehren treffen sich in Denklingen. Die neue Drohneneinheit hatte tags zuvor gleich ihren ersten Einsatz.

Von Romi Löbhard

Der Landkreis Landsberg stehe hinter den Feuerwehren, er sei stolz, Teil dieser großen Familie zu sein. Das sagte Kreisbrandrat Christoph Resch am Ende der Dienst- und Verbandsversammlung des Kreisfeuerwehrverbands im Bürger- und Vereinszentrum Denklingen. Für seinen Vorgänger Johann Koller gab es eine besondere Ehrung.

Weiter lobte Christoph Resch die hervorragende Zusammenarbeit der drei großen Hilfsorganisationen. Es sei ein gutes Miteinander von Feuerwehr, THW und Sanitätsdienst bei Einsätzen. Zu Beginn der Versammlung hatte Landrat Thomas Eichinger das im Spätherbst 2022 in Betrieb genommene Feuerwehrausbildungszentrum in Pürgen als "echten Verkaufsschlager" bezeichnet. Die Ausbildungsangebote werden, so Eichinger, mittlerweile auch von Feuerwehren der benachbarten Landkreise für Lehrgänge benutzt. Christoph Resch wies darauf hin, dass sich Interessierte am 9. Juli beim Tag der offenen Tür ein Bild vom Zentrum machen können.

