Hochspannungsfreileitung zwischen Epfach und Landsberg wird erneuert

Die LEW Verteilnetz (LVN), Betreiber des regionalen Stromverteilnetzes, plant derzeit die Erneuerung und Verstärkung der 110-kV-Freileitung zwischen Schongau und Merching (Lechrain-Leitung) auch in den Abschnitten zwischen Epfach und Landsberg. Nach gründlicher Prüfung verschiedener Varianten plant LVN, die Leitung im Bestand neu zu errichten.

Das heißt, die neue Trasse entspricht weitgehend dem Verlauf der alten. Einzelne Maststandorte werden dabei optimiert, teilt die LVN mit. Um über den aktuellen Planungsstand für den Abschnitt zu informieren, lädt die LVN interessierte Bürgerinnen und Bürger zu Infoveranstaltungen ein: in Landsberg am Mittwoch, 25. September, von 16 bis 20 Uhr in der Wandelhalle des Sportzentrums und in Fuchstal am Donnerstag, 26. September von 16 bis 20 Uhr im Hofgartenhaus in Leeder. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von LVN berichten auch über den Netzausbau insgesamt, der notwendig sei, um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen.

Die Lechrain-Leitung stammt größtenteils aus den 1940-er Jahren

Die Lechrain-Leitung ist laut Pressemeldung der LVN eine der zentralen Nord-Süd-Verbindungen im regionalen LVN-Verteilnetz. Sie spiele eine entscheidende Rolle für die Stromversorgung der Region und die Einspeisung von erneuerbaren Energien. Die Leitung stamme überwiegend aus den 1940er-Jahren und müsse deshalb altersbedingt erneuert werden. Zum anderen muss die Übertragungskapazität der Leitung aufgrund der klimapolitischen Zielvorgaben erhöht werden, teilt das Unternehmen mit. Für die Umsetzung des Projekts hat LVN die gesamte Leitung in zwölf Abschnitte eingeteilt und acht „Verfahrensbereichen“ zugeordnet. Das heißt, dass für die Leitung voraussichtlich acht Genehmigungsverfahren bei der Regierung von Oberbayern beantragt werden.

Um das gesetzliche Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, muss die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in den kommenden Jahren schnell und stark ansteigen, teilt LVN mit. Damit dieser Strom aufgenommen und verteilt werden kann, müssten die Stromnetze auf allen Netzebenen erheblich ausgebaut werden. (AZ)