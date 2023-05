Hurlach: Reifenstecher werden festgenommen

Ein Spaziergänger beobachtet in der Bäckerstraße zwei junge Männer mit einem Messer. Er informiert die Polizei.

Am Samstag gegen 15.50 Uhr beobachtete ein Spaziergänger zwei junge Männer im Alter von 20 und 21 Jahren als sie an einem Pkw Reifen zerstachen. Ein Täter schlitzte alle vier Reifen eines Chevrolet mit einem 20 Zentimeter langen Küchenmesser auf. Der Zeuge konnte die Täter eindeutig beschreiben, was schließlich zu ihrer Identifizierung und vorläufigen Festnahme führte. Ein weiterer Zeuge beobachtete die Mutter der Täter, als sie das Messer zu verstecken versuchte. So konnte die Tatwaffe sichergestellt werden. Gegen die Täter wird nun wegen Sachbeschädigung, gegen ihre Mutter wegen Strafvereitelung ermittelt. Sachschaden: 500 Euro. (AZ)