Landkreis Landsberg

vor 32 Min.

Im Historischen Rathaus feiern 14 Pflegefachkräfte ihren Abschluss

Plus Der erste Jahrgang der generalistischen Pflegeausbildung am Klinikum Landsberg hat sein Staatsexamen abgelegt. Im Historischen Rathaus wird das gefeiert.

Von Dagmar Kübler

Sie hatten sich mächtig in Schale geworfen, die frisch gebackenen 13 Pflegefachfrauen und der eine Pflegefachmann, und glänzten in großer Abendrobe bei der Examensfeier, die den Schlusspunkt ihrer dreijährigen generalistischen Pflegeausbildung setzte. Sowohl Marco Woedl, Vorstand des Klinikums Landsberg, als auch die Pflegedirektoren der Kliniken in Landsberg und Fürstenfeldbruck, Andreas Winklhofer und Wilhelm Huber, waren angetreten, um zusammen mit Landrat Thomas Eichinger ( CSU) und dem Leiter der Berufsfachschule für Pflege am Klinikum Landsberg, Reinholf Pschera, den Fachkräften ihre besten Wünsche, ihre Urkunden sowie Geschenke mit auf den Weg zu geben. Für Pschera geht mit der Verabschiedung des Kurs 53 eine Ära zu Ende: Nach 36 Jahren an der Berufsfachschule, davon 30 Jahre als deren Leiter, verabschiedet er sich in den Ruhestand. Seine Nachfolge wird der 43-jährige René Leisten am 1. September antreten. Leisten arbeitet seit 14 Jahren im Lehrdienst, davon sechs Jahre als Schulleiter der Uniklinik Augsburg. An der Landsberger Berufsfachschule für Pflege ist er seit Oktober 2022 beschäftigt.

Pschera sei stets ein nahbarer Ansprechpartner gewesen, „mit manch‘ flottem Spruch auf den Lippen, auch mir gegenüber“, sagte Marco Woedl mit einem Schmunzeln. 634 Schülerinnen und Schüler hätten in seiner Zeit die Ausbildungen durchlaufen. Dazu kommen weitere aus dem Klinikum Fürstenfeldbruck, mit dem seit 2007 eine Kooperation besteht. Die große Leistung von Pschera und seinem Team bestand zum Ende seiner Berufszeit darin, einen neuen Lehrplan für die generalistische Pflegeausbildung zu entwerfen und umzusetzen. Diese neue Ausbildung enthält Elemente der Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege. Für diese drei Ausbildungen wären vor 2020 neun Jahre Ausbildungszeit zu investieren gewesen.

