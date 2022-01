Landkreis Landsberg

13:03 Uhr

Intel-Pläne in Penzing: Eiszeit zwischen den Nachbarn

Plus Kaufering spricht sich gegen ein Firmengelände des Chipherstellers in Penzing aus. Was sich seither getan hat und warum einige Beteiligte nicht mehr an eine Ansiedlung glauben.

Von Thomas Wunder

Es war ein großer Aufreger um Weihnachten. Nachdem Kauferings Bürgermeister Thomas Salzberger ( SPD) bei einer Pressekonferenz mitgeteilt hatte, dass die Marktgemeinde eine mögliche Ansiedlung des US-Chipherstellers Intel in Penzing vollumfänglich ablehnt, kritisierte Landrat Thomas Eichinger ( CSU) dieses Vorgehen scharf. Was hat sich seither getan? Wie sehen andere Nachbargemeinden die Diskussion um die Intel-Ansiedlung? Was ist aus den Plänen eines kommunalen Zweckverbands zur künftigen Nutzung des ehemaligen Fliegerhorsts geworden? Unsere Redaktion hat nachgefragt.

