vor 18 Min.

Sie ist in Landsberg - er an der Front: Das sagen ukrainische Paare zum Nationalfeiertag

Iryna Shchyniatska wohnt seit ihrer Flucht aus der Ukraine mit ihren Kindern in Landsberg. Ihr Ehemann Oleksandr, "Alex", Shchyniatskyi ist noch immer in Dnipro.

Plus Am 24. August erinnert die Ukraine an ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion vor 31 Jahren. In diesem Jahr blickt das Land am Nationalfeiertag zugleich auf die sechs Monate seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Unsere Redaktion hat sich mit Ukrainerinnen getroffen, die im Landkreis Landsberg Zuflucht gefunden haben. Ihre Partner erleben den Krieg hautnah und sind für das Gespräch zum Teil per Videokonferenz aus der Ukraine zugeschaltet.

Von Vanessa Polednia

Am 24. August ist der ukrainische Nationalfeiertag. Wie haben Sie diesen Tag im vergangenen Jahr verbracht? Wie sah Ihr Leben aus?



Inna Harbuz: Mein Mann, unsere zwei Kinder und ich lebten in Cherson. Mein Sohn ist zwei Jahre alt und meine Tochter ist elf Jahre alt. Wir hatten damals erst kürzlich eine neue Wohnung gekauft und wollten diese renovieren. Wir waren glücklich und hatten viele Pläne. Jetzt ist mein Mann Soldat. (weint)

