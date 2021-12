Silvester: Landratsamt verbietet Menschenansammlungen

Aufgrund der Corona-Situation spricht das Landratsamt für Silvester ein Verbot von Menschenansammlungen aus. Welche Plätze im Kreis Landsberg betroffen sind.

In einer Allgemeinverfügung verbietet das Landratsamt zum Jahreswechsel Ansammlungen von mehr als zehn Personen auf öffentlichen und publikumsträchtigen Plätzen im Landkreis Landsberg. Das Verbot gilt von Freitag, 31. Dezember, um 15 Uhr bis Samstag, 1. Januar, um 9 Uhr. Welche Orte und Plätze betroffen sind und wie die Maßnahme begründet wird.

Wie das Landratsamt auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, haben Stadt und Gemeinden festgelegt, ob, und wenn ja welche Plätze von dem Verbot betroffen sind. So habe beispielsweise die Marktgemeinde Dießen keine Plätze genannt, die Gemeinde Obermeitingen dagegen schon. An folgenden Plätzen im Landkreis gilt das Verbot:

Stadt Landsberg : Karolinenbrücke, Hubert-von-Herkomer-Straße, Leonhardiplatz , Peter-Dörfler-Weg, St.-Laurent-du-Var-Promenade, Hauptplatz, Salzgasse, Ludwigstraße , Herzog-Ernst-Straße, Georg-Hellmair-Platz , Spitalplatz, Schlossergasse, Schulgasse, Hinterer Anger, Limonigasse, Vorderer Anger, Vordere Mühlgasse, Hintere Salzgasse, Flößerplatz, Kiesbänke am Lechufer, Lady-Herkomer-Steg, Lechauen Am Englischen Garten, Roßmarkt, Infantrieplatz, Skaterpark Lechstraße/Wendekreis vor dem Inselbad, Waitzinger Wiese.

Obermeitingen : Rathausplatz, Hauptstraße 23.

Vom Verbot ist auch die Altstadt von Landsberg und die Karolinenbrücke (Foto) betroffen. Foto: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Und wie begründet das Landratsamt das Verbot? In einer Pressemeldung wird zunächst die aktuelle Corona-Lage im Landkreis Landsberg geschildert. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert (Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner) liegt am Dienstag bei 144,6. Derzeit verfügen nur rund 63 Prozent der Landkreisbewohner über einen vollständigen Impfschutz gegen eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus sowie rund 33 Prozent über eine zusätzliche Auffrischungsimpfung (Booster-Impfung).

Diffuses Infektionsgeschehen im Kreis Landsberg

Das Infektionsgeschehen im Landkreis sei derzeit als diffus zu bezeichnen, größere Ausbruchscluster existierten bis auf wenige Ausnahmen nicht. Die Omikron-Variante des SARS-CoV-2-Virus habe inzwischen auch den Landkreis erreicht. Aufgrund der höheren Infektiosität des Virus würden bereits kürzere Interaktionen ausreichen, um sich – selbst im Freien – einer Gefahr der Ansteckung mit dem Virus auszusetzen, teilt das Landratsamt mit. Somit bestehe bei jeglichen Menschenansammlungen das Risiko einer Ansteckung mit SARS-CoV-2, zumal wenn die sich treffenden Menschen gesellig zusammenstehen und ein über einen längeren Zeitraum währender Austausch stattfindet, bei welchem der Mindestabstand nicht oder jedenfalls nicht zu jedem Zeitpunkt sichergestellt werden kann.

Nachdem bei Zusammenkünften auf öffentlichen Plätzen keine Kontaktlisten geführt werden, ist laut Landratsamt im Infektionsfall nicht mehr nachvollziehbar, wer sich über einen bestimmten Zeitraum auf dem entsprechenden öffentlichen Platz aufgehalten hat, was eine Kontaktnachverfolgung im Falle eines SARS-CoV-2-Ausbruches faktisch unmöglich mache. Dies könnte zu einer weiteren und gegebenenfalls auch schnelleren Ausbreitung der Omikron-Variante im Landkreis beitragen, deren erhöhte Infektiosität im Vergleich zur Delta-Variante des Virus nach den vorläufigen wissenschaftlichen Erkenntnissen derzeit als gesichert gelten kann.

Durch die Verbreitung der Omikron-Variante befürchtet das Landratsamt auch eine Überlastung im Klinikum in Landsberg. Foto: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Betrachtet man die Situation in anderen Nachbarländern, welche bereits seit einiger Zeit von einer erhöhten Ausbreitung der Omikron-Variante betroffen sind, so ist unter Zugrundelegung des dortigen Infektionsgeschehens trotz der in der Bundesrepublik und auch in Bayern vorherrschenden Maßnahmen zur Eindämmung des Virus auch im Landkreis Landsberg eine stärkere Verbreitung der Omikron-Variante in den Anfangsmonaten des Jahres 2022 zu erwarten, heißt es in der Begründung des Verbots von Menschenansammlungen zum Jahreswechsel.

Hohe Infektionszahlen würden grundsätzlich eine hohe Belastung des Gesundheitssektors einschließlich der Kliniken und Intensivstationen bedingen, insbesondere da die Verlaufsschwere der neuen Variante noch nicht abschließend beurteilt werden könne. Selbst grundsätzlich mildere Verläufe der Omikron-Variante könnten bei einer höheren Verbreitungsgeschwindigkeit faktisch zu einer Zunahme der Hospitalisierungen noch über das Niveau der Delta-Variante hinaus und damit zu einer Überlastung der Gesundheitsversorgung auch im Landkreis Landsberg führen.