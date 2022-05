Landkreis Landsberg

16.05.2022

Landsberg: Die Sehnsucht nach Kultur wird wieder gestillt

Plus Die Kreiskulturtage starten nach Corona-Pause mit einer vielseitigen Gala im Landsberger Stadttheater. Dort ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Von Frauke Vangierdegom

„Es klemmt alles noch ein bisschen nach einer so langen Pause“, stellte Landrat Thomas Eichinger (CSU) fest, der die Moderation der Eröffnungsgala der diesjährigen Kreiskulturtage übernommen hatte. Nach 2017, 2019 und der anschließenden Corona-Pause geht die Veranstaltung nun in die dritte Runde. Am Samstagabend fiel im Stadttheater Landsberg der Startschuss für den diesjährigen Kunst- und Kulturreigen unter dem Motto „Sehnsucht“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen