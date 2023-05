Landsberg will keine Kastrationspflicht für Freigänger-Katzen

Plus Im Kreis Landsberg stimmen Kommunen nach und nach über die Teilnahme an einer Katzenschutzverordnung ab. Eins ist schon klar: Ein einheitliches Ergebnis wird es nicht geben.

Die Debatte um eine Katzenschutzverordnung nimmt Fahrt auf. Seit geraumer Zeit versuchen Tierschutzvereine und Betroffene auf das Leiden verwilderter Hauskatzen aufmerksam zu machen. Die Lösung des Problems ist für sie die Kastration aller frei laufender Katzen. Der Bau- und Umweltausschuss des Landsberger Stadtrats und der Eglinger Gemeinderat entscheiden unterschiedlich.

Eine sogenannte Katzenschutzverordnung, kurz KSV, wie sie in anderen Bundesländern bereits seit vielen Jahren praktiziert wird, soll dazu beitragen, dass das Leiden und die Überpopulation von wild lebenden Katzen verringert wird.