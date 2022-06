Corona-Testzentrum in Penzing wird weiter betrieben

Das Landsberger Gesundheitsamt führt das Corona-Testzentrum in Penzing ab Juli vorläufig weiter. Welches Angebot dann noch besteht, ist dagegen noch unklar.

Wie bereits berichtet, läuft die Testverordnung des Bundes, die unter anderem auch den Betrieb der bundesweiten Testzentren regelt, am 30. Juni 2022 aus. Ob es eine Verlängerung geben wird, ist laut Landratsamt Landsberg derzeit nicht bekannt.

Damit stellen auch die kommunalen Testzentren zum 30. Juni 2022 planmäßig ihren Betrieb ein. Das MVZ Landsberg, das seit August 2020 – im Auftrag des Landratsamtes Landsberg – den Testbetrieb am Pandemiezentrum in Penzing gewährleistet hat, führt am Freitag, 24. Juni, die letzten Tests durch. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde wurden vor Ort knapp 100.000 Tests durchgeführt.

Nun hat das Bayerische Gesundheitsministerium die Landkreise und Kreisfreien Städte, aufgrund eines Beschlusses des Ministerrats, kürzlich gebeten, den Betrieb der lokalen Testzentren weiterhin sicherzustellen. Zunächst sollen diese bis zum 15. Oktober 2022, durch die Gesundheitsämter organisiert und betrieben werden. Über die in den Testzentren genau durchzuführenden Testungen wird das Ministerium zwischen Ende Juni und Anfang Juli 2022 noch gesondert informieren.

Änderung der telefonischen Erreichbarkeit im Penzinger Testzentrum

Das Testzentrum in Penzing ist ab der kommenden Woche, jeweils dienstags und donnerstags, in der Zeit von 9 bis 11 Uhr telefonisch unter der bekannten Rufnummer 08191-129-1770 erreichbar. Testungen erfolgen nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung. Eine Online-Terminreservierung ist nicht mehr möglich.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Landsberg liegt am Freitag, 24. Juni, bei 425,6. Der bundesweite Durchschnitt ist 618,2.

Lesen Sie dazu auch

Ein Hinweis des Gesundheitsamts Landsberg: Eine sofortige Quarantänepflicht besteht nur nach einem positiven, professionell abgenommenen Antigen-Schnelltest, nicht bereits nach einem positiven Selbsttest. Diese und weitere Fragen und Antworten rund um das Coronavirus werden auf der Landratsamtsseite www.landkreis-landsberg.de/aktuelles/fragen-antworten-zu-corona beantwortet.