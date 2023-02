Landsberger Landfrauen bringen sich in vielen Lebensbereichen ein

Plus Beim Landfrauentag in Eresing wird ein Jubiläum gefeiert. Welche Themen die Bäuerinnen im Kreis Landsberg beschäftigen.

75 Jahre Landfrauen und genauso lang ein Dorfleben, das von diesen Frauen maßgeblich gestaltet wird: Beim Landfrauentag 2023 des Kreisverbands Landsberg – im mit 150 Personen voll besetzten Saal des Alten Wirts in Eresing – wurde einerseits das Jubiläum gefeiert, andererseits vor allem die Vielfältigkeit aufgezeigt, mit der Landfrauen sich in nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens einbringen.