Landkreis Landsberg

vor 19 Min.

Landsberger Landratsamt: Der Neubau wird deutlich teurer

Die neue Außenstelle des Landratsamtes Landsberg soll am Penzinger Feld im Landsberger Osten entstehen. Unser Modell zeigt den Siegerentwurf, der im Rahmen eines Realisierungswettbewerbs gekürt wurde.

Plus Nach aktuellen Schätzungen könnte der Erweiterungsbau rund 80 Millionen Euro kosten. Landsbergs Landrat Thomas Eichinger (CSU) will die Abwicklung beschleunigen.

Von Dominik Stenzel

Der Neubau des Landratsamts am Penzinger Feld in Landsberg soll neuesten Schätzungen zufolge rund 80 Millionen Euro kosten. Bei der letzten Sitzung des Kreistags in diesem Jahr sorgte die Kostensteigerung für Nachfragen. Landrat Thomas Eichinger ( CSU) möchte die Abwicklung durch die Gründung eines Kommunalunternehmens beschleunigen. Generell sehen einige Kreisräte die mittel- und längerfristige Finanzplanung des Landkreises kritisch.

