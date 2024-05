Lebensgefühl Vespa: Das sind die Geschichten unserer Leser

Michael Hiemesch aus Schöffelding erinnert sich an eine besondere Reise nach Rom. Auf seiner Vespa 50 spezial, Baujahr 1979, tourte er gemeinsam mit seinem Bekannten Martin Klinger auf seiner Schwalbe in die Ewige Stadt. Das Foto, das uns der heute 59-Jährige geschickt hat, zeigt die beiden Männer beim Start in Schöffelding. Anlass war Hiemeschs 50. Geburtstag am 9. August 2014. "Wir kamen nach sechs Tagen in Rom an", erinnert er sich. Und zurück ging es auch mit dem Roller.