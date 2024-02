MVV-Beitritt: Das ändert sich für Pendler im Landkreis Landsberg

Plus Der Landkreis Landsberg wird ab Januar 2025 Mitglied im Münchner Verkehrs- und Tarifverbund MVV. Das hat auch Auswirkungen auf den Tarif.

Es ist ein Angebot, auf das die Entscheider im Landkreis Landsberg lange gewartet haben. Den Beitritt zum Münchner Verkehrs- und Tarifverbund, kurz MVV, strebten sie bereits seit den 1990er-Jahren an, doch die Konditionen, sprich die Kosten, sprachen zuletzt immer dagegen. Jetzt engagiert sich der Freistaat finanziell und der Landkreis greift zu. Segnet auch der Kreistag den Beitritt ab, dann ist die Region zwischen Ammersee und Lech ab 2025 Teil des MVV. Für Pendler und andere Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs bringt das einige Veränderungen mit sich.

Geltendorf, als Start- und Endpunkt der S-Bahn-Linie 4 gehört bereits zum Tarifgebiet des MVV, Eching, Egling und Greifenberg sind Teil des Regionalbusnetzes des Verbunds. Nun soll ab 1. Januar 2025 der gesamte Landkreis Landsberg hinzukommen, mit einer Vereinheitlichung des Tarifs, der Fahrplanauskunft, des Vertriebs, des Fahrplans und der Beförderungsbedingungen.