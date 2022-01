Nach Attacke auf LT-Reporter: Jetzt ermittelt die Polizei

Zwei Mitarbeiter unserer Redaktion werden bei einem Corona-Spaziergang in Landsberg am Montag bedrängt und attackiert. Einer unserer Kollegen schildert seine Eindrücke.

Eigentlich ging die LT-Redaktion von einem relativ ruhigen Montagabend aus. In den vergangenen Wochen hatten wir über die großen Corona-Spaziergänge und die Gegendemonstration in Landsberg berichtet. Nach dem vom Landratsamt erlassenen Versammlungsverbot für diesen Montag wollten wir uns trotzdem einen Überblick verschaffen und rechneten nicht unbedingt mit einem großen Auflauf oder Zwischenfällen. Am Ende kam es ganz anders: Die beiden diensthabenden Kollegen – ein Redakteur und ein Fotograf – meldeten sich im Lauf des Abends aufgelöst bei der Redaktionsleitung. Denn sie waren von Corona-Spaziergängern angegriffen worden. Jetzt ermittelt die Polizei. Einer unserer Kollegen schildert seine Eindrücke.

Die Route der Corona-Spaziergänger verlief dieses Mal westlich des Lechs. Startpunkt war die Waitzinger Wiese. Per Allgemeinverfügung hatte das Landratsamt Landsberg Versammlungen in der Innenstadt am Montagabend für den Zeitraum zwischen 17 und 20 Uhr untersagt (LT berichtete). Wie schon in den vergangenen beiden Wochen waren ein Reporter und ein Fotograf unterwegs, um für unsere Redaktion zu berichten.

Die Corona-Spaziergänger sind dieses Mal westlich des Lechs unterwegs

Die Polizei begleitete die Spaziergängerinnen und Spaziergänger mit einem Großaufgebot. Per Lautsprecherdurchsage wurde unter anderem nach einem Versammlungsleiter gefragt. Wie schon in den Wochen zuvor war der Corona-Spaziergang nicht angemeldet worden.

Einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer lehnten es entschieden ab, unsere Fragen zu beantworten. Eine Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, sagte: „Ich bin hier, weil ich für eine freie Impfentscheidung bin. Mit den Corona-Maßnahmen habe ich kein Problem.“ Diese erachte sie sogar als sinnvoll, damit sich das Virus nicht weiter ausbreiten könne. In die Landsberger Innenstadt zu gehen, sei am Montagabend wegen der Allgemeinverfügung keine Option: „Wir sind nicht auf Konfrontation aus.“

Die Corona-Spaziergänger waren dieses Mal westlich des Lechs in Landsberg unterwegs. Foto: Landsberger Tagblatt

Die beiden Journalisten werden "eingekreist"

Offenbar galt das nicht für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Der Reporter und der Fotograf des LT positionierten sich gegen 19 Uhr an der Abzweigung Hindenburgring/Augsburger Straße. Der Fotograf machte Übersichtsaufnahmen der vorbeilaufenden Spaziergängerinnen und Spaziergänger. Zu Beginn führte das zu keinerlei Problemen. Doch dann schlug allmählich die Stimmung um. Ein Mann meinte recht barsch und fälschlicherweise, dass es nicht erlaubt sei, von den Spaziergängern Bilder zu machen. Dass Medienvertreter Menschenansammlungen sehr wohl fotografieren dürfen, ließ er außer Acht.

Lesen Sie dazu auch

Mehr und mehr Personen blieben stehen und beschwerten sich über die Fotoaufnahmen. Einige drehten auch um und kamen zum Ort des Geschehens zurück. Nach der lautstarken Aufforderung, die beiden LT-Mitarbeiter „einzukreisen“, bildete sich ein Pulk aus mehreren Menschen um unsere Kollegen. Einige von ihnen riefen lautstark nach der Polizei.

Die Stimmung ist auch nach Ankunft der Polizei hitzig

Für die Medienvertreter war das eine äußerst beklemmende Situation. Die beteiligten Personen kamen den beiden Journalisten deutlich zu nahe und trugen keine Masken. Sowohl dem Reporter als auch dem Fotografen wurde vorgeworfen, dass sie sich durch ihre Masken „vermummen“ wollten. Als der Fotograf schließlich aus dem Kreis entkommen wollte, bauten sich insbesondere zwei Personen – ein Mann und eine Frau – vor ihm auf. Es kam zu einem Gerangel, in dessen Folge er seine eigene Kamera gegen den Kopf bekam.

Die Situation löste sich erst auf, als vier Polizeibeamte hinzukamen und die Personalien der Hauptbeteiligten aufnahmen. Der Fotograf zeigte einem der Polizisten die zuvor aufgenommen Aufnahmen auf dem Display seiner Kamera. Der Beamte hatte gegen die Fotos überhaupt nichts einzuwenden.

Das Reporterteam verließ den Ort des Geschehens, als die Polizei noch dort war. Die Stimmung unter den Spaziergängern war nach wie vor hitzig: Ein Mann wollte unbedingt den Namen der beiden Journalisten erfahren und wollte ihnen sogar hinterherlaufen.

Gegen zwei Personen wird Strafanzeige erstattet

Nach den Geschehnissen wurde Strafanzeige gegen zwei Personen erstattet, die sich aus der Gruppe aufgrund ihres körperlich und verbal aggressiven Verhaltens besonders hervorgetan hatten. Wie ein Sprecher der Landsberger Polizei auf Nachfrage mitteilt, sei der Fall momentan in Bearbeitung. Ermittelt werde wegen Nötigung und Körperverletzung. Nach Abschluss der Ermittlungen werde der Fall zur Prüfung an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

Insgesamt trafen sich nach Angaben der Polizei am Montagabend rund 500 Personen auf der Waitzinger Wiese, um gegen die Corona-Maßnahmen in Deutschland zu protestieren. „Der Polizei ist es während des Versammlungsverlaufes gelungen, die Allgemeinverfügung des Landratsamtes Landsberg uneingeschränkt umzusetzen“, so das Fazit. Zeitgleich kam es in Kaufering zu einer nicht angemeldeten Versammlung mit bis zu 150 Personen.

Auch in Kaufering und Dießen finden Versammlungen statt

In Dießen versammelten sich, ebenfalls ohne Anmeldung, gegen 18 Uhr etwa 60 Personen in der Von-Eichendorff-Straße, die sich gegen 19 Uhr nach störungsfreiem Verlauf wieder entfernten. Auch diese Versammlung wurde von der Polizei Dießen und den Zentralen Ergänzungsdiensten des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord betreut, da sie sich außerhalb des von der Allgemeinverfügung erfassten Verbotsbereichs befand.

Im Nachbarlandkreis Starnberg wurde das Verbot der Corona-Spaziergänge kurzfristig durch das Verwaltungsgericht gekippt. Die Einsatzkräfte der Polizei hatten daher ab 18 Uhr in der Stadt Starnberg und den Gemeinden Gauting, Gilching Pöcking und Herrsching fünf Versammlungen zu betreuen, die nicht angemeldet waren. Bei allen der genannten Versammlungen habe ein „störungsfreier Verlauf“ gewährleistet werden können.