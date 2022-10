Nach der Wiesn: So ist die Corona-Lage im Landkreis Landsberg

Nach der Wiesn steigt der Corona-Inzidenzwert in München und Umgebung. So ist die Lage im Landkreis Landsberg.

Das Oktoberfest in München hat heuer rund 5,7 Millionen Menschen aus nah und fern angezogen. Darunter auch viele Besucherinnen und Besucher aus dem Umland der Metropole. Durch die vielen Kontakten steigt offenbar in und um München auch die Zahl der Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet werden. Doch ist die Corona-Welle auch im Landkreis Landsberg angekommen?

Im Landkreis Landsberg hat sich der Corona-Inzidenzwert (Infizierte auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen) seit Montag vervierfacht. Am Freitag meldete das Robert-Koch-Institut einen Inzidenzwert von 1096,6 und 504 Neuinfizierte. Insgesamt haben sich damit seit Beginn der Pandemie 53.247 Personen mit dem Virus infiziert - Dunkelziffer unbekannt. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung liegt bei 123.

Zahlreiche Gäste feiern im Hacker-Pschorr-Zelt den Beginn der Wiesn. Foto: Sven Hoppe, dpa

"Der starke Anstieg könnte natürlich etwas mit der Wiesn zu tun haben", sagt Wolfgang Müller, der Pressesprecher des Landratsamts. Dies sei auch bei anderen größeren Festveranstaltungen, etwa dem Gäubodenfest in Straubing, zu beobachten gewesen. Während und nach dem Oktoberfest sind auch die Inzidenzwerte in München und dem Umland gestiegen. Aktuell liegt der Wert in der Stadt München bei 1057,3, im Landkreis Fürstenfeldbruck bei 1333,6, im Landkreis Starnberg bei 1084,5 und im Landkreis Dachau bei 1206,8 Der bundesweite Durchschnitt lag am Freitag bei 577,5, der bayerische bei 818,0.

Der starke Anstieg der Neuinfektionen spiegelt sich laut Müller auch an der Zahl der Covid-19-Patienten im Landsberger Klinikum wider. Dort würden aktuell zehn Personen auf der Allgemeinstation behandelt, die einen positiven Corona-Test haben. Allgemein sei zu beobachten, dass derzeit die Zahl der Atemwegserkrankungen im Landkreis steigt. Allein in der Führerscheinstelle des Landratsamts seien zuletzt acht von zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wegen einer solchen Erkrankung ausgefallen.

Das Contact-Tracing-Team wird aufgestockt

Die steigenden Zahlen beschäftigen auch das Contact-Tracing-Team des Landkreises, das sich um die Ermittlung und Nachverfolgung von Kontaktpersonen kümmert, um Infektionsketten zu unterbrechen. "Dort haben wir ein deutliches Mehraufkommen", sagt Wolfgang Müller. Man versuche derzeit, das Team personell aufzustocken.

Das Test- und Impfzentrum des Landkreises im ehemaligen Fliegerhorst in Penzing ist auf alle Fälle noch bis Ende des Jahres in Betrieb. So lange gälten die Verträge, sagt Pressesprecher Müller. Die Zahl der Tests steige, aktuell würden im Schnitt zwischen 60 und 80 pro Tag durchgeführt. Zwar leicht steigend, aber immer noch auf niedrigem Niveau, sei die Zahl der Impfungen.

Auch wenn der Inzidenzwert mit 1096,6 im Vergleich zu den vergangenen Wochen deutlich angestiegen ist, vom Höchstwert des Jahres 2022 ist er noch weit entfernt. Laut Müller wurde der Spitzenwert Ende März mit 3423 erreicht. Während der Sommerwelle Mitte Juli lag der Inzidenzwert bei etwa 1000.