Oberbayerische Top-Azubis haben im Landkreis Landsberg gelernt

Junge Menschen, die ihren Beruf im Kreis Landsberg erlernt haben, werden ausgezeichnet. Reinhard Häckl von der IHK freut sich über "bestens ausgebildete Fachkräfte".

Vier der besten Azubis in Oberbayern haben ihren Beruf im Landkreis Landsberg gelernt. Mit ihren Prüfungsergebnissen setzten sie sich an die oberbayerische Spitze ihrer jeweiligen Berufe bei den IHK-Abschlussprüfungen im Winter 2022/2023 und im Sommer 2023. Wer die Ausgezeichneten sind.

David Festner hatte seine Ausbildung zum Industriekaufmann bei Schönenberger Systeme in Landsberg gemacht. Mareike Kurtnacker absolvierte ihre Ausbildung zur Werkstoffprüferin (Fachrichtung: Metalltechnik) bei Lech-Stahl Veredelung in Landsberg. Daniel Berchtold machte seine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik bei Hilti in Kaufering gemacht, im selben Unternehmen erlernte Marco Skaper den Beruf des Kaufmanns für Dialogmarketing.

Mehr als 60.000 Prüfungen werden im vergangenen Jahr abgenommen

Insgesamt sind in Oberbayern im abgelaufenen Prüfungsjahr laut einer Pressemitteilung rund 15.000 Kandidaten zu IHK-Abschlussprüfungen in 230 Berufen angetreten. 90 Prozent der Teilnehmer haben ihre Ausbildung erfolgreich beendet. Die in ihrem jeweiligen Ausbildungsberuf besten 107 Absolventen, die die Prüfungen mindestens mit der Note „sehr gut“ abgeschlossen haben, hat die IHK für München und Oberbayern mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet. Die traditionelle Festveranstaltung für die besten Azubis fand im Münchner Gop Varieté Theater statt.

„Nach ihren Prüfungen sind die ehemaligen Azubis bei uns im Landkreis Landsberg nun bestens ausgebildete Fachkräfte und damit Paradebeispiele für unsere hervorragend funktionierende berufliche Bildung“, erklärt Reinhard Häckl, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Landsberg. Er gratuliert den Top-Azubis zu ihrer Leistung sowie Ehrung und betont: "Mehr als 8.000 oberbayerische Betriebe aus Industrie, Handel und Dienstleistungen und davon rund 180 bei uns im Landkreis bringen sich mit viel Engagement in die Ausbildung junger Menschen ein." Häckl dankt auch den Ausbildern und den rund 9.000 ehrenamtlichen IHK-Prüfern in Oberbayern, die im vergangenen Jahr mehr als 60.000 Prüfungen abgenommen haben. (AZ)

