Rekord bei Corona-Inzidenz im Kreis Landsberg

Der Corona-Inzidenzwert im Kreis Landsberg steigt weiter an. Der Landrat äußert sich zur Corona-Lage und den Montags-Spaziergängen.

Die Corona-Zahlen im Landkreis Landsberg bleiben weiter auf Rekordhoch. Das Robert-Koch-Institut meldet für Samstag 192 Neuinfektionen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner) steigt damit von 1027,9 auf 1101,5. Landrat Thomas Eichinger ( CSU) äußert sich zur Lage und erklärt, ob Corona-Demonstrationen am Montag erlaubt sind.

Via Facebook äußerte sich Landrat Eichinger am Freitag zur aktuellen Corona-Lage im Landkreis Landsberg. Aufgrund der hohen Fallzahlen habe das Contact-Tracing-Team den Anschluss bei der Kontaktverfolgung verloren. Das sei mit der begrenzten Zahl an Personal nicht mehr zu organisieren. Zwar könne das Gesundheitsamt Neuinfizierte noch informieren, deren enge Kontaktpersonen aber nicht mehr. Aktuell befinden sich laut Landratsamt 1460 positiv Getestete in Quarantäne, weitere 759 enge Kontaktpersonen müssen ebenfalls zu Hause bleiben.

Im Landsberger Klinikum sei die Lage noch relativ entspannt. Wie Thomas Eichinger sagte, ist die Zahl der Covid-19-Patienten, die auf der Allgemeinstation behandelt werden müssen, von Donnerstag auf Freitag von sechs auf zehn Personen angestiegen.

Angemeldete Demonstrationen sind erlaubt

In seiner kurzen Video-Botschaft geht der Landrat auch auf die seit einigen Wochen stattfindenden Montags-Spaziergänge ein. Vergangene Woche seien diese, und auch angemeldete Demonstrationen, für die Zeit zwischen 17 und 20 Uhr sowie örtlich begrenzt (Innenstadt Landsberg, Ortskern Dießen) verboten worden. Mit Blick auf die aktuelle Rechtsprechung wolle das Landratsamt für Montag, 24. Januar, grundsätzlich an einer entsprechenden Allgemeinverfügung festhalten. Allerdings dürften angezeigte Demonstrationen stattfinden. Die Montags-Spaziergänge hatten immer unangemeldet stattgefunden.

Laut Eichinger will das Landratsamt gemeinsam mit der Polizei dafür Sorge tragen, dass die verschiedenen Demonstrationen unabhängig voneinander stattfinden. Man wolle Verletzungen und Streitigkeiten verhindern, so der Landrat. Am vergangenen Montag hatten Spaziergänger ein Reporter-Team des Landsberger Tagblatts angegriffen. Ganz allgemein bittet Thomas Eichinger die Bürger darum, aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens zu Hause zu bleiben.

Lesen Sie dazu auch