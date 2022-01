Landkreis Landsberg

09:18 Uhr

Corona: 382 Neuinfektionen im Kreis Landsberg gemeldet

Der Corona-Inzidenzwert im Kreis Landsberg steigt weiter an. So viele Landsbergerinnen und Landsberger sind derzeit positiv getestet und in Quarantäne.

Von Oliver Wolff

Die Corona-Zahlen im Landkreis Landsberg bleiben weiter auf einem Rekordhoch. Das Robert-Koch-Institut meldet für Mittwoch insgesamt 382 Neuinfektionen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner) steigt damit von 1228,7 auf 1368,4. Unverändert ist die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 in der Region: Sie stagniert seit einigen Tagen bei 118. Corona-Rekord im Landkreis Landsberg: So ist die Lage im Klinikum Laut Landratsamt sind derzeit 1.676 Landsbergerinnen und Landsberger positiv auf das Coronavirus getestet und in Quarantäne. Hinzu kommen 584 enge Kontaktpersonen, auch sie sind in Quarantäne. Derzeit werden acht Covid-Patienten auf der Normalstation des Landsberger Klinikums behandelt und ein Patient auf der Intensivstation. Aktuell gelten rund 11.110 Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis als genesen. Lesen Sie dazu auch Landkreis Landsberg Corona: Weiterer Todesfall im Kreis Landsberg - Inzidenz über 1000

