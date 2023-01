Landkreis Landsberg

vor 18 Min.

Schwarz-Weiß-Ball in Obermeitingen begeistert die Gäste

Plus Nach zweijähriger Zwangspause lud der Gesangverein Obermeitingen wieder zum beliebten Schwarz-Weiß-Ball in das Bürgerhaus ein.

Von Sybille Heidemeyer Artikel anhören Shape

Mit einem Sektempfang und Elvis Presleys „Can‘t help falling in love“ begrüßte der Singkreis des Gesangvereins die rund einhundert Gäste des Schwarz-Weiß-Balls in Obermeitingen. Das Publikum konnte sich auf einen tollen Tanzabend mit Showeinlagen und der erstmals engagierten Band „Isarflimmern“ freuen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen