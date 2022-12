Stimmungsvoller Weihnachtsmarkt mit vielen Attraktionen in Apfeldorf

Mit Nikolaus, Weihnachtsengel und einer großen Tombola waren bei dem Apfeldorfer Weihnachsmarkt einige Attraktionen geboten.

Mit vielen Attraktionen wartete der Apfeldorfer Weihnachtsmarkt auf. Nach der Corona-Zwangspause durfte der Advent endlich wieder mit einem großen Markt eingeläutet werden, zu dem die Menschen strömten.

Wenn in Apfeldorf Weihnachtsmarkt ist, treffen sich dort nicht nur Menschen aus dem Landkreis Landsberg, sondern auch Gäste aus der ganzen Umgebung kommen in das Lechraindorf, um dort das besondere vorweihnachtliche Flair zu erleben. So war auch diesmal der Bereich rund um den Kirchplatz gut gefüllt, besonders in den frühen Abendstunden. Die Apfeldorfer Vereine und Organisatoren hatten sich wieder mächtig ins Zeug gelegt, um eine tollen Markt auf die Beine zu stellen. Auch viel Selbstgemachtes und Kunsthandwerk wurde an den Ständen angeboten.

Mit Nikolaus, Weihnachtsengel und einer großen Tombola waren bei dem Markt so einige Attraktionen geboten. Musikalisch sorgten die Trachtenkapelle und die Kapelle „Durchanand“ für vorweihnachtliche Stimmung auf dem Markt.

Wem es draußen zu kalt war, der konnte sich drinnen im historischen Pfarrhof mit einer Tasse Kaffee aufwärmen und aus dem reichhaltigen Kuchenbuffet auswählen. Nebenan im Salon gab es diesmal erstmals ein Kamishibai-Erzähltheater für Kinder, das aber auch einige Erwachsene interessiert verfolgten. Pater Lukas, Kaplan in der Pfarreiengemeinschaft Lechrain, brachte mit Bildern und Worten den großen und kleinen Zuhörern und Zuhörerinnen die Ereignisse rund um die Geburt Jesu näher und band die Kinder auch mit Fragen in das Theater ein. Er erzählte, wie Maria unter dem Gerede der Leute litt, weil sie nicht verheiratet war und ein Kind erwartete. Und wie Maria und Josef dann einen Stall fanden, in dem Jesus auf die Welt kommen konnte.

Dafür wird das Tombola-Geld verwendet

Bei der Tombola konnten interessante Preise und Gutscheine gewonnen werden, die von etlichen Gewerbetreibenden gespendet wurden. Dabei kam die unglaubliche Gesamtsumme von 3200 Euro zusammen. Das Geld geht nun zu gleichen Teilen an den Kinderförderverein und an den Kindergarten.

Am Weihnachtsmarkt waren bei den Kindern auch diesmal wieder das Karussell und natürlich die Kamele und Ponys sehr gefragt: Einmal auf so einem mächtigen Wüstentier durch den Weihnachtsmarkt reiten – dafür standen manche Buben und Mädchen gerne auch mal länger an.