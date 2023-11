Straßenmeistereien bereiten sich auf den ersten Wintereinsatz vor

Der Winter kündigt sich langsam an. Im Landkreis Landsberg stehen Streu- und Räumdienste in den Startlöchern.

Die Salzhallen des staatlichen Bauamts Weilheim, des Kreisbauhofs, des städtischen und der gemeindlichen Bauhöfe sind gut gefüllt, die Streu- und Räumfahrzeuge einsatzbereit. Der Winter kann kommen. In den nächsten Tagen könnten fallende Temperaturen erstmals für winterliche Straßen im Landkreis Landsberg sorgen.

Rund 14.000 Tonnen Streusalz in den Salzhallen in Weilheim, Gilching, Wolfratshausen, Bad Tölz, Oberau, Landsberg und Peiting warten auf ihren Einsatz, teilt das staatliche Bauamt Weilheim mit. Bei Bedarf könnten kurzfristig bis zu 15.000 Tonnen zusätzlich von den Straßenmeistereien abgerufen werden. Diese Salzvorräte würden auch bei einem überdurchschnittlichen Winter ausreichen. Das staatliche Bauamt betreut ein Straßennetz von über 1550 Kilometer Bundes-, Staats- und Kreisstraßen in den Landkreisen Starnberg, Landsberg, Weilheim-Schongau, Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen. Hierfür werden 65 eigene und angemietete Fahrzeuge mit Schneepflügen und Streuautomaten eingesetzt. An besonders gefährdeten Straßenabschnitten werden, wie übrigens auch an den Kreisstraßen, Schneezäune zur Vermeidung von Schneeverwehungen aufgestellt.

20 Wetterstationen an den Straßen in der Region

Für einen wirksamen und wirtschaftlichen Winterdienst ist eine möglichst frühzeitige und zuverlässige Wettervorhersage von entscheidender Bedeutung. Den Straßenmeistereien stehen deshalb rund um die Uhr Wetterradarbilder und die Straßenzustands- und Wetterprognosen des Deutschen Wetterdienstes sowie Daten von 20 örtlichen Straßenwetterstationen zur Verfügung, die aktuelle Informationen über die Fahrbahntemperatur, Niederschlag und die Salzkonzentration auf der Fahrbahn liefern.

Auf überdurchschnittlich hoch belasteten Bundes- und Staatsstraßen wie auf der B17 südlich von Landsberg ist die Befahrbarkeit von ganz besonderer Bedeutung. Hier wird – falls notwendig – der Winterdienst rund um die Uhr durchgeführt. Das übrige Straßennetz wird vorrangig zwischen 6 und 22 Uhr in einem befahrbaren Zustand gehalten. Mehr als die Hälfte der Winterdiensteinsätze beginnt aber auch auf diesem Netz bereits vor 4 Uhr morgens, um in der Nacht einsetzende Straßenglätte infolge Schnee, Reif oder Eis noch vor dem Beginn des Berufsverkehrs beseitigen zu können.

Nach Angaben der staatlichen Bauamts Weilheim ist Salz weiterhin das beste Auftaumittel. Foto: Alexander Kaya (Symbolfoto)

Hinsichtlich Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit ist das Salz laut Pressemeldung weiterhin das beste Auftaumittel. Durch das Anfeuchten des trockenen Auftausalzes mittels einer Salzlösung (Sole) unmittelbar vor dem Ausstreuen würden die Verluste durch Verwehen und Wegschleudern reduziert und eine gleichmäßigere Verteilung des Salzes auf der Fahrbahn gewährleistet. Die jüngste Generation der Winterdienst-Fahrzeuge ist mit sogenannten Kombi-Streugeräten bestückt, mit denen je nach Witterungslage sowohl Sole versprüht als auch Feucht- oder Trockensalz ausgebracht werden kann.

Doch selbst der beste Winterdienst könne nicht gewährleisten, dass alle Straßen jederzeit schnee- und eisfrei sind. Deshalb muss jeder Verkehrsteilnehmer bei winterlicher Witterung mit Straßenglätte, Schneeresten, Verwehungen oder bei länger andauernden Schneefällen auch mit einer geschlossenen Schneedecke rechnen, teilt das staatliche Bauamt mit. Wenn starker Schneefall erst kurz vor dem einsetzenden Berufsverkehr beginnt, werde es für die Mitarbeiter des Straßenbetriebsdienstes schwierig, im dichten Verkehr oder im Stau den festgefahrenen Schnee wie gewohnt zu beseitigen. (AZ)