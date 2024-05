Landkreis Landsberg

18:01 Uhr

Taube, Igel und Co.: Wohin mit einem hilfsbedürftigen Tier?

Plus Immer wieder werden hilflose Vögel oder verletzte Wildtiere im Landkreis Landsberg gefunden. Doch die Erste Hilfe für diese Tiere ist oft eine Herausforderung.

Von Vanessa Polednia

Mal ist es ein verlassener Jungvogel, mal ein verletzter Marder oder ein unterernährter Igel, der von tierlieben Menschen aufgefunden werden. Doch wohin mit dem Tier? Und ist die Fürsorge auch immer angebracht und hilfreich?

Unsere Redaktion informierte kürzlich per Post auf Facebook: Eine verletzte Taube war Passantinnen am Landsberger Hauptplatz aufgefallen. Sie fingen das am Fuß verletzte Tier mit einer Schachtel ein. Nachdem die Tierärzte laut telefonischer Auskunft keine Wildtiere behandeln, waren die Frauen ratlos. Sie informierten daraufhin die Polizei, die die Taube mitnahm und an eine Tierschutzorganisation übergeben wollte.

