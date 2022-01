Auf der A96 zwischen Landsberg und Buchloe ereignen sich gleich mehrere Unfälle. Der Verkehr staut sich.

Unfall-Chaos auf der A96 bei Buchloe: Am Dienstagmorgen haben sich zwischen Landsberg West und Buchloe Ost gleich mehrere Unfälle ereignet. Kurzzeitig bildete sich ein langer Rückstau.

Wie die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck auf Nachfrage unserer Redaktion schildert, wurde zunächst gegen 7.30 Uhr der Seitenspiegel eines Pannen-Fahrzeug abgefahren, das in Fahrtrichtung Lindau auf dem Seitenstreifen stand. Kurz darauf kam es zu einem Unfall, in dem ein Lastwagen verwickelt war, der Sand geladen hatte. In Folge des Unfalls landete Sand auf der Fahrbahn und der Lastwagen stellte sich quer. Zur Beseitigung des Lastwagens musste die A96 in Fahrtrichtung Lindau kurzfristig gesperrt werden, teilt die Polizei mit.

Zwei weitere Auffahrunfälle im Rückstau

Während der Sperrung ereigneten sich im Rückstau zwei weitere Auffahrunfälle. Ob es Verletzte gab und wie hoch die Sachschaden ist, kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Gut zwei Stunden nach dem ersten Unfall war die Autobahn zumindest einspurig wieder befahrbar.

