Unterdießen: Das war in Unterdießen geboten

Der Weihnachtsmarkt des Frauenbundes lockt die Menschen nach Unterdießen. Auch der Kindergarten ist in die Veranstaltung involviert.

Schon über 30 Mal hat der Frauenbund Unterdießen-Oberdießen-Ellighofen e.V. ( KDFB ) den Weihnachtsmarkt in Unterdießen organisiert. So auch in diesem Jahr.

In der Anfangszeit wurde er an der alten Schule neben der Kirche abgehalten. Doch am angestammten Platz wurde es mit den Jahren zu eng und die Suche nach einem neuen Standort ging los.

Seit einiger Zeit findet der Weihnachtsmarkt nun schon vor der Turnhalle statt. Beim Aufbau gab es heuer, am ersten Adventswochenende, noch Wetterkapriolen mit kurzem Regen- und Graupelschauer inklusive eines mulmigen Gefühls.

Jungbläser und Kindergartenkinder stimmen in Unterdießen auf die Adventszeit ein

Das Organisationsteam machte dennoch eine Punktlandung: Kurz vor Beginn der Veranstaltung spielte das Wetter dann doch mit. Die Sonne zeigte sich und nach und nach trudelten Besucher und Besucherinnen ein, um die insgesamt 19 Verkaufsbuden zu begutachten.

Später traten die Jungbläser auf, die ihr Publikum mit weihnachtlichen Lieder einstimmten. Außerdem gab es eine Aufführung der Kinder vom Kinderhaus St. Nikolaus. Als krönenden Abschluss kam der Nikolaus mit Knecht Ruprecht und beschenkte die Heranwachsenden mit Süßigkeiten.

Lesen Sie dazu auch

Bis zum Abend füllte sich der Platz zwischen den Buden, wo es Glühwein, Punsch und Bratwürste gab. (AZ)