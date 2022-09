Verdiente Feuerwehrleute aus dem Landkreis Landsberg ausgezeichnet

Seit Jahrzehnten sind sie bei Feuerwehr, Wasserwacht, Rettungsdienst oder THW ehrenamtlich aktiv. Jetzt werden Dutzende Personen aus dem Landkreis Landsberg dafür geehrt.

Im Bürger- und Vereinsheim in Denklingen fand der große Ehrenabend für Personen aus Feuerwehren und Hilfsorganisationen statt. Geladen hatte das bayerische Innenministerium 87 Personen aus den Organisatoren Technisches Hilfswerk, Bayerisches Rotes Kreuz mit den Bereichen Sanitätsdienst und Wasserwacht sowie die Feuerwehren aus dem Landkreis Landsberg, die mit Stolz im Ehrenamt diese hohe Auszeichnung entgegengenommen haben.

Im Rahmen einer Feierstunde wurden die Ehrenzeichen von Landrat Thomas Eichinger ( CSU) für 40- und 50-jährige Dienstzeit übergeben. Zu Beginn gab es Dudelsackklänge von Monika Drasch mit Gitarrenbegleitung von Johannes Öllinger aus Bad Kötzting im Bayerischen Wald. Die Ehrungen fanden in acht Blöcken statt, Landrat Thomas Eichinger überreichte jedem Geehrten eine Urkunde im Namen des Freistaates Bayern mit der Unterschrift des Innenministers Joachim Herrmann sowie das Ehrenkreuz in Gold mit dem bayerischen Wappen in der Mitte.

Landrat Eichinger sagte zum Beginn der Preisverleihung: „Die Menschen bringen mehr ein, als das Gesetz erlaubt." Er lobte das „Für einander einstehen". Allen Geehrten konnte man den Stolz für seine Leistungen im Ehrenamt bei der Auszeichnung sehen. Leider konnten einige Geehrten aus terminlichen Gründen nicht an der Ehrung teilnehmen. Auch kurz vor der Verleihung kamen noch Absagen herein, so Günter Drexler vom Landratsamt Landsberg vom Bereich Katastrophenschutz.

Ehrenzeichen gab es in Denklingen. Foto: Alwin Reiter

Wie diese Ehrung der Nichtanwesenden erfolgen soll, ist noch offen. Wie Kreisbrandrat Johann Koller gegenüber unserer Redaktion sagte, darf die Auszeichnung vom Innenministerium nur durch den Landrat erfolgen und nicht von führenden Personen aus der Feuerwehr. Wahrscheinlich war es die letzte große Veranstaltung für Kreisbrandrat Koller, da er nach der Wahl Ende September nach einer interessanten Laufbahn bei der Feuerwehr in seinen wohlverdienten Ruhestand geht.

Im letzten Block der Ehrungen wurden Norbert Ernst von der Feuerwehr Dießen, Wilfried Marsch von der Feuerwehr Oberdießen von Kreisbrandrat Koller und Landrat Eichinger geehrt sowie von der Wasserwacht Schondorf Hans-Jörg Marsch und von der Sanitätsbereitschaft Landsberg Siegfried Lutzenberger vom CSU-Landtagsabgeordneten Alex Dorow, der zugleich BRK-Kreisvorsitzender ist. Nach den Ehrungen wurde das große Buffet für alle Gäste eröffnet.

Am Ende der Veranstaltung erzählte Siegfried Lutzenberger vom Roten Kreuz aus Dießen, der mit der alten Uniform des Roten Kreuzes, die bis 1997 getragen wurde, die Ehrung übernahm noch eine Anekdote aus der früheren Zeit im Rettungsdienst, als Dießen noch keine Rettungswache hatte. Das Fahrzeug stand privat bei einer, die den Rettungsdienst im Bereich Dießen leistete. So sei die Familie von der Rettungsleitstelle Landsberg telefonisch alarmiert worden, dass ein Patient von Dießen nach Weilheim transportiert werden müsse. Als jedoch der Sanka unterwegs nach Weilheim war, kam schon der nächste Anruf an, dass ein Patient von Raisting nach Herrsching gefahren werden müsse. Lutzenberger erzählte aus einer Zeit, in der es nicht so leicht und technisch organisiert war wie heute.