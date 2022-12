Von Eishockey bis Football: Endlich wieder Fans im Stadion

Plus Nach der Corona-Pandemie kehrt der Sport auch im Landkreis Landsberg zur Normalität zurück. Dabei sind einige Leckerbissen geboten.

Ausgesprochen vielfältig ist das Sportangebot im Landkreis Landsberg. Auch wenn Fußball eine große Rolle spielt, Eishockey, Football, Floorball oder der Schießsport, um nur einige andere zu nennen, boten im vergangenen Jahr ebenso nicht nur beste Unterhaltung für die Zuschauer, sondern auch erstklassigen Sport.