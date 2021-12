Landkreis Landsberg

18:51 Uhr

Warum die Kreisumlage im Kreis Landsberg doch nicht erhöht wird

Plus An den Plänen des Kreises Landsberg gibt es Kritik. Am Ende steht auch wegen eines Antrags der SPD-Fraktion eine Einigung. Der Saunabereich im Lechtalbad wird nicht erweitert – im Gegensatz zu einer anderen Freizeiteinrichtung.

Von Dominik Stenzel

Ursprünglich schlug die Landsberger Kreisverwaltung vor, die Kreisumlage um zwei Punkte zu erhöhen. Im Kreisausschuss und im Finanzausschuss kam das nicht gut an (LT berichtete). Nach neuerlichen Beratungen steht fest: Die Kommunen müssen kommendes Jahr nun doch nicht mehr Geld an den Landkreis abgeben. Eine Rolle spielt dabei ein Antrag der SPD-Fraktion. Und es gibt Sparmaßnahmen: Der Saunabereich des Kauferinger Lechtalbads wird (zumindest vorerst) nicht erweitert.

