Landkreis Landsberg

vor 17 Min.

Wenn der "richtige" Geburtstag nur alle vier Jahre gefeiert werden kann

Sabine und Werner Winterholler haben am 29. Februar 1992 geheiratet, am Geburtstag des Ehemanns.

Plus Heuer ist es wieder so weit: Der Februar hat nicht 28, sondern 29 Tage. So fühlt es sich an, nur alle vier Jahre "richtig" Geburtstag feiern zu können.

Von Frauke Vangierdegom

Wenn der "richtige" Geburtstag nur alle vier Jahre gefeiert werden kann, weil er auf den Schalttag 29. Februar fällt, ist das für die Betroffenen scheinbar überhaupt kein Problem. Zumindest bestätigen dies Menschen aus der Region, die unsere Redaktion dazu befragt hat. Vielmehr beschäftigen sich wohl Menschen mit diesem Umstand, die nicht an einem solchen Tag geboren wurden.

"Das ist ja schon immer so, damit bin ich aufgewachsen", sagt sowohl Werner Winterholler aus Prittriching, der 1964 das Licht der Welt erblickte, als auch Magdalena Holl aus Igling, die heuer 16 Jahre alt wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

