Wie sich der ÖPNV im Kreis Landsberg mit dem MVV-Beitritt verändert

Der Termin rückt näher: Zum 1. Januar wird der Landkreis Landsberg dem Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) beitreten. Bei einem Pressetermin im Landratsamt informierte MVV-Chef Bernd Rosenbusch unter anderem über die neuen Preise, die ab kommendem Jahr im ÖPNV gelten. Insbesondere steht aber der Ansatz im Fokus, „das Gesamtsystem auf ein anderes Niveau“ zu heben. Durch eine umfangreiche Fahrgastinformation und ein modernes Vertriebssystem sollen den Menschen Anreize geschaffen werden, um auf Bus und Bahn umzusteigen. Die Region könnte so vom Auto entlastet werden.

Mit der „zweiten Beitrittswelle“ wächst der MVV deutlich. Zum 1. Januar steigt die Zahl der Gemeinden im Verbund auf rund 320. Aus den Landkreisen Weilheim-Schongau und Landsberg kommen 57 Gemeinden neu dazu. Auch Klosterlechfeld (Kreis Augsburg) und Schmiechen (Kreis Aichach-Friedberg) werden MVV-Halt. Der Landkreis Landsberg habe lange auf einen MVV-Beitritt hingearbeitet, sagte Landrat Thomas Eichinger (CSU) bei dem Pressegespräch. „Jetzt sind wir auf der Zielgeraden.“ Das einheitliche Tarifgebiet sei für Bürgerinnen und Bürger sehr interessant und wirke sich „kostendämpfend“ aus. In der Vergangenheit hatten die finanziellen Rahmenbedingungen gegen einen Beitritt gesprochen. Inzwischen setzt sich aber der Freistaat Bayern für Verbunderweiterungen ein und engagiert sich dabei auch finanziell. Den Landkreis Landsberg wird der Beitritt heuer rund 300.000 Euro (Initialkosten) und danach jährlich etwa 945.000 Euro kosten.

Die Fahrt von Kaufering nach München wird deutlich günstiger

Zu den künftigen Fahrpreisen fanden sich in Bernd Rosenbuschs Präsentation mehrere Beispiele. Eine Einzelfahrt mit dem Regionalzug von Kaufering nach Landsberg kostet ab Januar (statt bisher 2,20 Euro) 2 Euro beziehungsweise 1,78 Euro mit der Streifenkarte. Eine Einzelfahrt vom Grasweg in Thaining zum Landsberger Hauptplatz kostet dann 4,10 Euro beziehungsweise 3,56 Euro (bislang: 5 Euro). Deutlicher sind die Preisunterschiede bei längeren Fahrten. Mit der Tageskarte Single geht es für 19,30 Euro von Kaufering zum Münchener Marienplatz und am selben Tag wieder zurück. Für das Bayernticket wären 29 Euro fällig.

Die Nutzung von ÖPNV und SPNV soll möglichst unkompliziert sein. Der Verbundraum ist zwar in Zonen eingeteilt. Diese zu zählen, mache allerdings kaum Sinn, so Rosenbusch. Viel einfacher sei es, auf der MVV-Homepage oder in der App Start- sowie Zielpunkt einzugeben. „Der Preis wird automatisch ausgespuckt und das Thema ist erledigt.“ Für den Ticketkauf per Handy gibt es in Zukunft zwei Möglichkeiten: das klassische, vorab zu zahlende Handyticket und ein Check-in-Check-out-Verfahren (MVV-Swipe). Dabei wird der Preis nach der Fahrt berechnet. Außerdem gibt es ein 365-Euro-Ticket für Schülerinnen und Schüler, das im gesamten MVV-Gebiet gilt, ebenso wie vergünstigte Monatskarten für Senioren und bedürftige Bürgerinnen und Bürger. Kinder fahren bis zum 15. Geburtstag im gesamten Verbundraum für 1,90 Euro (Einzelfahrt), die Tageskarte kostet für sie 3,70 Euro.

Der Landkreis Landsberg bleibt beim ÖPNV Aufgabenträger

Versprochen werden auch eine einheitliche und übergreifende Fahrgastinformation, zum Teil mit Echtzeitdaten. Auch die P+R-Parkplätze sollen mit allen wichtigen Informationen in die Mobilitätsapp eingepflegt werden. Der MVV bezeichnet sich selbst als Regie- und Managementgesellschaft für den ÖPNV im Ballungsraum München. Auch nach Beitritt bleiben Städte und Landkreise dementsprechend Aufgabenträger auf ihrem Gebiet. Sie bestimmen über den Umfang des Verkehrsangebots und schließen die Verträge mit den Verkehrsunternehmen. „Der Landkreis entscheidet weiter, wie und wo ein Bus fährt“, fasste Rosenbusch zusammen. Erfahrungsgemäß gebe es aber immer Linien, die noch fehlten, aber auch welche, die „ins Leere“ liefen. Laut Philipp Wenninger, ÖPNV-Beauftragter im Landratsamt, könnte die Initialerhebung zu den Fahrgastzahlen im kommenden Jahr eine gute Grundlage für die Planungen sein. Weitere Infos zur Verbundraumerweiterung finden Fahrgäste im Internet unter www.mvv-muenchen.de/willkommen.