Wie sich Landratsamt und Kommunen auf die Wahlen vorbereiten

Plus Die Landtags- und Bezirkswahlen rücken näher. Im Landratsamt Landsberg und in den Gemeinden gibt es schon im Vorfeld viel zu organisieren.

Bis zu den Landtags- und Bezirkswahlen am Sonntag, 8. Oktober, sind es zwar noch knapp sieben Wochen. Die Vorbereitungen im Stimmkreis 120 laufen aber schon jetzt auf Hochtouren und dabei die Fäden bei Maximilian Schuler im Landsberger Landratsamt zusammen. Schuler ist bei den anstehenden Wahlen der Stimmkreisleiter. Gegenüber unserer Redaktion spricht er über die Zusammenarbeit mit den Kommunen und die steigende Bedeutung der Briefwahl und der Digitalisierung.

Landsberg am Lech

Wer steht bei der Landtagswahl im Stimmkreis 120 überhaupt zur Wahl? Unsere Redaktion wird in den kommenden Wochen die Direktkandidaten und -kandidatinnen sowie ihre politischen Ziele vorstellen.