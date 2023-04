Landkreis Landsberg

12:00 Uhr

Wie verhindert man, dass der Osterhase im Brauchtumsfeuer sitzt?

Am Karsamstag werden in rund 30 Gemeinden im Landkreis Landsberg Brauchtumsfeuer angezündet.

Plus Am Samstag brennen wieder einige Osterfeuer im Landkreis Landsberg. Das Landratsamt, Gemeinden und Naturschutzgruppen bitten darum, auf die Natur Rücksicht zu nehmen.

Von Lisa Gilz Artikel anhören Shape

Feuersäulen, die in der Osternacht weithin sichtbar über dem flachen Land des Lechrains in den Vollmondhimmel ragen, stehen für ein wohliges Heimatgefühl. Das gemeinsame Treffen am Osterfeuer – auch Judas- oder Jaudasfeuer genannt – ist eine bei vielen beliebte österliche Tradition.

In einigen Bürgerversammlungen wurde jedoch darauf verwiesen, dass die traditionellen Oster- und Judasfeuer an Ostersamstag nicht dafür da sind, seinen Müll loszuwerden. In der Region werden beim Landratsamt rund 30 solcher Brauchtumsfeuer angemeldet – hauptsächlich im nördlichen Landkreis. "Im südlichen Teil sind es dann mehr Mai- oder Sonnwendfeuer", erklärt Landratsamtssprecher Wolfgang Müller. Corona habe auf die Anzahl der angemeldeten Feuer keine Auswirkungen gehabt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen