Winterchaos im Landkreis Landsberg: So fällt die Bilanz der Polizei aus

Auf winterglatten Straßen ereignen sich im Landkreis Landsberg etliche Unfälle. Diese Bilanz zieht die Polizei.

Schneefälle über Stunden, vereiste Fahrbahnen und Schneeglätte: Der Winter hat auf den Straßen im Landkreis Landsberg am Mittwoch ziemlich zugeschlagen. Zwischen Ammersee und Lech ereigneten sich einige Unfälle. So fällt die Bilanz der Polizei aus.

Allein die Polizei Landsberg registrierte im Tagesverlauf 22 Verkehrsunfälle. Zudem gab es einige Mitteilungen über stecken gebliebene Fahrzeuge. So war beispielsweise die Abfahrt der B17 auf Höhe Igling zwischenzeitlich in beide Richtungen blockiert, da dort einige Lkw-Fahrer nicht mehr vorankamen. Insgesamt entstand bei den Verkehrsunfällen ein Sachschaden von rund 70.000 Euro. Glücklicherweise wurde bei den 22 Verkehrsunfällen nur ein Verkehrsteilnehmer leicht verletzt. Im Zuständigkeitsbereich der Polizei Dießen ereigneten sich fünf witterungsbedingte Unfälle, wie Inspektionsleiter Alfred Ziegler mitteilt. Es blieb bei Blechschäden, der Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro. Hier ein Überblick über die spektakulärsten Fälle:

Gegen 13.40 Uhr befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Pkw die St2054 von Landsberg kommend in Richtung Penzing und geriet auf der winterglatten Fahrbahn mit seinem Pkw ins Schleudern und stieß daraufhin frontal mit dem Pkw einer 56-jährigen Frau zusammen. Dabei wurde die 56-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro.

Ein Auto rutscht in Igling gegen mehrere geparkte Autos

Gegen 14.05 Uhr war ein 69-jähriger Autofahrer im Wolfmühlweg in Pestenacker unterwegs. An einer Kreuzung rutschte der Mann mit seinem Wagen über die Stoppstelle und touchierte den Pkw eines bevorrechtigten 56-Jährigen. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 69-Jährigen eine Alkoholisierung von knapp 0,5 Promille festgestellt, so die Polizei. Der Unfallverursacher muss nun mit einer Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

Zwischen Issing und Lengenfeld ereignete sich gegen 17.10 Uhr ein Unfall. Laut Polizei war ein 49-Jähriger mit seinem weißen Nissan auf der Staatsstraße in Richtung Lengenfeld unterwegs, als er ein dumpfes Geräusch wahrnahm. Er erkannte erst später, dass sein linker Außenspiegel angefahren war. Aufgrund des Schneetreibens und der Glätte konnte der 49-Jährige keine weiteren Hinweise zum Unfallhergang geben. Es wird jedoch von einem Unfall im Begegnungsverkehr ausgegangen. Das zweite beteiligte Fahrzeug ist derzeit nicht bekannt.

Am Mittwochabend gegen 20.35 Uhr befuhr ein 30-Jähriger mit seinem Auto die Oberiglinger Straße in Igling. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit kam das Auto des Mannes ins Rutschen. Dadurch kollidierte es mit drei geparkten Fahrzeugen vor und in einer Hofeinfahrt. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro.