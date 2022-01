Landkreis Landsberg

vor 16 Min.

Wo sich im Landkreis Landsberg Windräder lohnen

Plus Bundesklimaminister Robert Habeck will Bayerns strenge Abstandsregelung für Windräder kippen. Der Experte Robert Sing und Bürgermeister äußern sich zu möglichen Standorten in der Region.

Von Christian Mühlhause

Deutschlands neuer Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) will die bayerische Regel kippen, dass Windräder das Zehnfache ihrer Höhe von einer Wohnbebauung (10H-Regel) entfernt sein müssen. Im Landkreis Landsberg hat das Thema Windkraft eine wechselvolle Geschichte. Unsere Redaktion hat mit mehreren Bürgermeistern und Robert Sing vom gleichnamigen Landsberger Ingenieurbüro gesprochen, das mehrere Vorhaben – unter anderem in Fuchstal – in der Vergangenheit begleitet hat. Er sagt auch, wo sich der Bau von Windrädern im Kreis lohnt und was er Kommunen empfiehlt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen