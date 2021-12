Zahl der Corona-Neuinfektionen im Kreis Landsberg erneut hoch

Im Landkreis Landsberg steigt der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert leicht an. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen liegt über 50.

Das Robert-Koch-Institut meldet am Donnerstag 55 Corona-Neuinfektionen im Landkreis Landsberg. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuninfizierte auf 100.000 Einwohner) erneut leicht an.

Weniger Tests über die Feiertage

Lag der Inzidenzwert am Mittwoch noch bei 169,4 so stieg er am Donnerstag auf 172,7. Über die Feiertage war er aufgrund der geringen Testungen auf 144,6 (Dienstag) gesunken. Laut Landratsamt haben sich seit Beginn der Pandemie 9447 Personen mit dem Virus infiziert, 8513 gelten als genesen. Aktuell befinden sich 821 positiv Getestete in Quarantäne, weitere 326 enge Kontaktpersonen müssen ebenfalls zu Hause bleiben. (lt)

