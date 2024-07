Zwei Zwischenfälle im Landsberger Gebiet: Radfahrer nach Unfällen verletzt

Die Polizeiinspektion meldet aus ihrem Einsatzgebiet zwei Vorfälle mit verletzten Radfahrenden vom Freitag, 19. Juli.

So fuhren am Freitagvormittag fuhren mehrere Rennradfahrer in einer Gruppe auf der Kreisstraße 6 vor Lechmühlen bergabwärts. Ein 53-Jähriger fuhr voraus und musste an der Baustellenampel vor Lechmühlen stark abbremsen. Der 26-jährige nachfolgende Fahrradfahrer erkannte dies zu spät und schaffte es nicht mehr zu bremsen. Dadurch fuhr er auf. Beide Radfahrer wurden erheblich verletzt und mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Kurze Zeit später ereignete sich in der Augsburger Straße in Landsberg ein Unfall. Eine 49-jährige Pedelc-Fahrerin befand sich auf dem Radfahrschutzstreifen der Augsburger Straße. Sie fuhr in südlicher Richtung. Eine 77-jährige Autofahrerin fuhr aus der Iglinger Straße in die Augsburger Straße ein und übersah die Radfahrerin auf dem Radweg. Es kam zum Zusammenprall, die Radlerin stürzte und wurde leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von über 1200 Euro. (AZ)