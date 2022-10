Bürger entscheiden über Klinik-Neubau in Schongau

Plus Im Landkreis Weilheim-Schongau werden Unterschriften gegen den Bau eines Zentralklinikums gesammelt. Eine Initiative will die beiden Krankenhäuser erhalten.

Noch läuft die Überprüfung der Unterschriftenliste, doch aller Voraussicht nach wird es zum ersten Bürgerentscheid im Nachbarlandkreis Weilheim-Schongau kommen. 8303 Bürgerinnen und Bürger unterzeichneten für den Erhalt der Klinikstandorte in Weilheim und Schongau. Für einen Bürgerentscheid sind aber nur 5500 Unterschriften nötig. Wie berichtet, ist ein Neubau eines Zentralkrankenhauses für mehrere hundert Millionen Euro geplant. So soll eine umfangreiche Gesundheitsversorgung im Landkreis Weilheim-Schongau sichergestellt werden.