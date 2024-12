60 Jahre Singen im Verein

Ein seltenes Jubiläum konnte Gerhard Becher begehen, nämlich 60 Jahre als aktiver Sänger beim Gesangverein Frohsinn Landsberg. Als Grund für seinen Eintritt am 01. Oktober 1964 - als 14-Jähriger - in den damaligen Männerchor, gab er Großvater Josef Becher (Gründungsmitglied des Chores) sowie seinen Vater Matthias Becher an, welche dort ebenfalls sangen. Aber vor allem haben ihn gewonnene persönliche Freiheiten gelockt. Durfte er doch durch die wöchentlichen Probenabende in die Erwachsenenwelt hinein schnuppern und bis nachts unterwegs sein.

Die Liebe und Begabung zur Musik hatte er jedoch von Kindheit an. Heute ist er aktiver Tenor, mit seiner hellen Stimmlage, die ihn zu hohen Tönen befähigt und ihn als Stimmführer seiner Tonlage für seine Mitsänger unverzichtbar macht. In all den Jahren hat er nie aufgehört an seiner Stimme zu feilen, nahm im Laufe der Zeit von verschiedenen Chorleitern die besten Tipps an. Vor allem die Gemeinschaft im Chor und dessen Zusammenhalt liegt im sehr am Herzen. Ralf Dunzweiler, 1. Vorsitzender des GV Frohsinn, ging in seiner Ehrung weit in die Vergangenheit zurück und stellte fest, dass der Jubilar inzwischen 22.005 Tage Mitglied beim Chor ist. Darin ist allerdings ein Monat „Probezeit“ enthalten. Er überreichte dem Sänger die goldene Ehrennadel und eine Urkunde des Bayerischen Sängerbundes. 2. Vorsitzender Rudi Weigel überreichte ihm eine Grillschürze als Schutz für seine Grillaktivitäten beim jährlichen Sommerfest des Vereines. Gerhard Becher selbst will noch lange mit Freude weiter singen, liegt ihm doch Musik und Gesang im Blut.

