70 Jahre Moser in Landsberg: Ein Fest für Fleisch- und Wurstgenießer

Ihr 70-jähriges Bestehen hat am Freitag und Samstag die Landsberger Metzgerei Moser gefeiert. Nicht nur ein Rabatt auf das gesamte Sortiment lockte die Fleisch- und Wurstgenießer an. Im Geschäft am Penzinger Feld bot es sich an, bei Grill- und Weißwürsten auch zu einem herzhaften Frühstück einzukehren. Während Andreas Menacher am Grill arbeitete, spielten die Landsberger Wirtshausmusikanten zur Unterhaltung der Gäste. (AZ)

