Massive Verkehrsbehinderungen nach zwei Unfällen auf der A96

Auf der A96 passieren am Mittwochmorgen auf Höhe von Landsberg zwei Unfälle. Insgesamt neun Fahrzeuge sind darin verwickelt. Es gibt massive Verkehrsbehinderungen.

Geduld brauchten Autofahrer am Mittwochmorgen auf der A96 und in Landsberg. Gegen 7.35 Uhr kam es auf der A96 in Fahrtrichtung München zwischen Landsberg West und Landsberg Ost zu zwei Unfällen, bei denen auch drei Personen leichte Verletzungen erlitten. Zwei Fahrbahnstreifen mussten während der Aufräumarbeiten laut Autobahnpolizei Fürstenfeldbruck gesperrt werden. Der Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Rückstau.

Laut Polizei waren in den einen Unfall drei Fahrzeugfahrer verwickelt und in den anderen sechs. Ursache für die Auffahrunfälle war laut "vorläufigen Erkenntnissen" der Polizei die tiefstehende Sonne. Gegen 9.35 Uhr waren die Aufräumarbeiten erledigt und die A96 dann wieder komplett freigegeben.

Stau auch in Landsberg

Auch im Stadtgebiet Landsberg waren die Auswirkungen spürbar. Der Verkehr staute sich unter anderem von der Karolinenbrücke bis weit in die Breslauer Straße hinein zurück. (lt)