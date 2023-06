Landsberg

Abitur in Landsberg: Am IKG wird der Heilige Gral gesucht

Sie haben den besten Abschluss am Landsberger Ignaz-Kögler-Gymnasium: (von links) Alicia Lindner (1,2), Hannah Winterholler (1,0) und Lena Senior (1,0).

Plus Am Landsberger Ignaz-Kögler-Gymnasium werden 88 Abiturienten verabschiedet. Dabei ist von KI und einem Schloss die Rede.

ChatGPT – gerade mal ein paar Monate bekannt und schon Teil der Abitur-Entlassfeier 2023 für 88 Schülerinnen und Schüler am Ignaz-Kögler-Gymnasium (IKG) Landsberg: Nein, nicht der Schülersprecher war es, sondern Oberstufenkoordinatorin Corinna Hackenberg, die „mit der Zeit gehen und zeigen wollte, dass auch ältere Leute damit umgehen können“. Also hatte sie den Beginn ihrer Ansprache mal von dieser KI machen lassen und dafür drei Begriffe eingegeben, die den Abschlussjahrgang besonders betrafen. Matheproblem, Corona, gute Klassengemeinschaft.

Daraus entstand ein Intro, in dem von „bewundernswerter Anpassungsfähigkeit“ die Rede war, was ja auf alle drei Begriffe passte. Weiter wurde ChatGPT von Hackenberg mit Fragen gefüttert, „die die Schüler vielleicht gestellt haben oder hätten stellen sollen“. Zuverlässig seien wertvolle Tipps geliefert worden – deren Einhalten, „ich merke es schon am einsetzenden Gekicher“, nicht einfach ist. „Lerne effektiv“ sei noch das Einfachere, aber „pflege einen gesunden Lebensstil“?

