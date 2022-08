Landsberg

vor 19 Min.

Abschluss am Agrarbildungszentrum: „Die Welt braucht Sie“

Plus Am Agrarbildungszentrum in Landsberg werden die Absolventinnen und Absolventen verabschiedet. In den Redebeiträgen sind die gerade vorherrschenden Krisen Thema. Doch es wird auch lustig.

Von Romi Löbhard

In festlichem, von zwei Absolventen alpenländisch-musikalisch gestaltetem Rahmen, flankiert von einem Gottesdienst und im Beisein etlicher hochrangiger Gäste aus der Politik, wurden am Agrarbildungszentrum (ABZ) Landsberg 37 junge Frauen und Männer nach zwei Jahren Technikerschule sowie 27 Absolventen des Ausbildungszweiges „Agrartechnische Assistentinnen und Assistenten“ verabschiedet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen