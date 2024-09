ADAC spart in Penzing beim Heizen tonnenweise CO₂ ein

Laut einer Pressemitteilung des ADAC konnten im Testzentrum Mobilität (TZM) in Penzing im vergangenen Jahr rund 85 Tonnen CO₂ eingespart werden im Vergleich zu einer Erdölheizung. Das bestätigt der kürzlich veröffentlichte Treibhausgasbericht der Lena Service für das Jahr 2023. „Diese Treibhausgasreduktion ist möglich durch die Servicegesellschaft der Landsberger Energie-Agentur“, so Andreas Rigling, Leiter des TZM. „Lena Service liefert auch die Wärme für das Lechtalbad in Kaufering. Die Abwärme von Biogasanlagen wird mit mobilen Wärmespeichern transportiert“, so Rigling.

Ein Wärmecontainer enthalte 2500 Kilowattstunden Heizenergie, was dem Heizwert von 250 Litern Heizöl entspreche. Damit könne man zu Hause ein halbes Jahr lang heizen, so Rigling, und weiter: „Wir heizen unsere Gebäude mit Abwärme, die bisher ungenutzt in die Atmosphäre geblasen wurde.“ Befüllt werden die Wärmecontainer in 13 Kilometern Entfernung in Weil und Eresing, sodass nur etwa drei Prozent der geretteten Wärme für den Transport via Lkw aufgewendet werden. (AZ)