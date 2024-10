Alle Teams haben ihre Prüfungen erfolgreich absolviert

Das ist die sehr positive Bilanz der Begleithundeprüfung, die der GSV Landsberg e. V. kürzlich durchführte. BLV-Leistungsrichter Gerd Biberger bewertete genau und fair 3 Mensch-Hund-Teams, 5 weitere Teams stellten sich erfolgreich den erhöhten Anforderungen der IBGH 1 und IBGH 3. Mit dem bestandenen theoretischen Sachkundenachweis legten noch drei Hundeführerinnen die Grundlage für ihre Begleithundeprüfung im Frühjahr 2025.

Die Begleithundeprüfung ist die erste Hundesportprüfung für ein Mensch-Hund-Team und Voraussetzung für viele weiteren Aktivitäten im Hundesport. Der Hund zeigt, dass er die Grundkommandos beherrscht und Alltagssituationen im öffentlichen Raum und Straßenverkehr gewachsen ist. Der Hundeführer zeigt, dass er ein Grundverständnis für die Hundehaltung besitzt und beide zusammen, dass sie ein harmonisches Team bilden.

Der Hauptteil der Begleithundeprüfung besteht im Beurteilen des Mensch-Hund-Teams auf dem Trainingsgelände. Das Team zeigt dabei Grundlagen wie Leinenführigkeit, Freifolge, Sitz, Platz, Ablegen und Abrufen in einem vorgegebenen Laufschema. Der Hund soll dabei stets freudig, aufmerksam und eng an der Seite des Hundeführers laufen, selbst wenn es durch eine Personengruppe geht. Im Verhaltenstest außerhalb des Trainingsgeländes wird anschließend geprüft, wie sich der Hund in der Öffentlichkeit verhält, wenn zum Beispiel Jogger vorbeilaufen, Radfahrer den Weg kreuzen oder ein Autofahrer nach dem Weg fragt. Das Verhalten des Hundes sollte dabei neutral sein, weder aggressiv noch ängstlich, sondern souverän gegenüber typischen Alltagssituationen.

Wir gratulieren allen Prüflingen zur bestandenen Prüfung.