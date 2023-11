Am DZG ist Fair-Trade nicht nur bei einem Workshop ein Thema

Das Landsberger Gymnasium setzt sich für fairen Handel ein. Es gibt auch einen Austausch mit einer Schule in Kolumbien.

„Die beste Zeit einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Die zweitbeste Zeit ist jetzt!“ Mit diesem Sprichwort aus Uganda, startete Schulleiterin Mechthild Wand kürzlich den Fair-Trade-Tag des Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums in Landsberg. Rund 250 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte aus drei Landkreis-Schulen folgten der Einladung und nahmen an Workshops und Vorträgen zum Thema „Fairer Handel“ sowie „Nord-Süd-Partnerschaften des Landkreises Landsberg“ teil.

Die stellvertretende Landrätin Margit Horner-Spindler ermutigte die Schülerinnen und Schüler in ihrer Begrüßungsrede anzupacken, und die Welt zum Positiven zu verändern. Wichtige Schritte zur positiven Veränderung ist das DZG laut Pressemeldung bereits gegangen. Die Schule ist seit 2015 offiziell eine „Fair-Trade-School“. Das bedeutet, dass ausschließlich Fair-Trade-Kaffee ausgeschenkt wird, zudem gibt es einen Austausch mit einer Schule in Kolumbien, an dem bisher 35 Abiturientinnen und Abiturienten teilgenommen haben.

Ein Finninger berichtet über sein Start-up in Tansania

Auch die Gemeinde Schondorf unterhält eine Partnerschaft nach Kolumbien. Von dieser „Klima-Partnerschaft“ berichtete Stefanie Windhausen in ihrem Workshop. Mit dem Distrikt Newala auf dem Makonde-Plateau in Tansania pflegt der Landkreis seit einem halben Jahr einen freundschaftlichen Kontakt. Die Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik im Landratsamt, Miriam Anton, erläuterte, wie die beiden Landkreise, künftig unter anderem im Bereich medizinische Versorgung zusammenarbeiten wollen. Im Süden Tansanias werden vor allem Cashewnüsse angebaut. Christoph Heumos aus Finning berichtete dazu in seinem Workshop über sein Start-up „Korosho“. Dieses kauft Cashews zu fairen Preisen direkt von Farmern in Tansania, importiert sie nach Deutschland und vermarktet sie. Die Schülerinnen und Schüler hatten die Möglichkeit, Cashewnuts zu probieren und im Kochworkshop mit Catherina Dodik zu verarbeiten.

Beim Fair-Trade-Tag am Dominikus-Zimmermann-Gymnasium in Landsberg fand ein Workshop unter dem Motto „Faires und nachhaltiges Kochen“ statt. Foto: Sonja Gröschl/DZG

Auch Clémence Labrentz, geboren in Kamerun, setzt sich mit ihrem Verein „Wings for Africa“ für die beruflichen Perspektiven von jungen Menschen ein. In ihrem Workshop erfuhren die Schülerinnen und Schüler, wie junge Menschen aus prekären Lebensverhältnissen gefördert werden. Die Referentin stellte ihre Organisation vor, mit deren Hilfe in Kamerun eine Berufsschule aufgebaut wurde. Im Mittelpunkt des Projektes steht die Berufsausbildung von jungen Mädchen. Einen Vortrag über Nord-Süd-Schulpartnerschaften hielt Erwin Busl, ein ehemaliger Lehrer aus München, der sich seit 2015 im Vorstand von SchuPa Tansania engagiert. In seiner Eingangsrede kritisierte Edwin Busl den verschwenderischen Lebensstil des Globalen Nordens. Er regte an, sich mit den Themen Kolonialismus und Rassismus auseinanderzusetzen.

Die Landsberger Schulleiterin findet deutliche Worte

Auch Schulleiterin Wand formulierte deutliche Worte an die Schülerinnen und Schüler: „Die anhaltende Flüchtlingskrise macht uns deutlich, dass wir nicht länger die ungeheure Ungleichheit zwischen Nord und Süd ignorieren können. Die ehemaligen Kolonialmächte, so scheint es, haben noch viel zu lernen, bis es ihnen gelingt, die Menschen des Globalen Südens auf Augenhöhe und fair zu behandeln.“ (AZ)

