Am Hiroshima-Gedenktag findet auf dem Hauptplatz eine Mahnwache statt

Am 6. und 9. August 1945 explodierten in Japan über Hiroshima und Nagasaki zwei Atombomben der USA, die beide Städte völlig zerstörten. Mehr als 100.000 Menschen starben unmittelbar. Die Landsberger Regionalgruppe der IPPNW (Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung e. V.) hielt zum 79. Jahrestag eine Mahnwache auf dem Landsberger Hauptplatz ab – und distanzierte sich mit deutlichen Worten vom Kauferinger Arzt Rolf Kron, der ebenfalls vor Ort war.

In seiner kurzen Rede sprach Rolf Bader, von 1990 bis 1993 Geschäftsführer der deutschen IPPNW-Sektion, von einem „sehr ernsten Anlass“. Er verwies auf den Atomwaffenverbotsvertrag der Vereinten Nationen, der im Januar 2021 in Kraft trat und den inzwischen weltweit 94 Staaten unterzeichnet und 69 ratifiziert haben. Konkret fordert die Ärztevereinigung laut einer Pressemeldung die Bundesregierung dazu auf, sich in einem ersten Schritt dafür einzusetzen, dass die Atommächte auf den Ersteinsatz von Atomwaffen verzichten.

Landsbergs IPPNW-Regionalgruppe hat eindeutige Forderungen an die Bundesregierung

Des Weiteren könnte sie zur Krisenprävention Initiativen anstoßen, Verhandlungen zur Rüstungskontrolle von Atomwaffen mit Russland auf den Weg bringen. Ein Angebot des Verzichts auf den Ersteinsatz wäre in den Augen der IPPNW ein möglicher Türöffner zu Gesprächen mit Russland. Über diesen Weg könnte die drohende Gefahr einer Eskalation mit Atomwaffen im Ukraine-Krieg entschärft werden.

Als einziger deutscher IPPNW-Vertreter hat Rolf Bader im Mai an der Konferenz der Zivilgesellschaft der Vereinten Nationen (UN) im kenianischen Nairobi teilgenommen. Dort habe Generalsekretär António Guterres eine famose Rede gehalten – die UN müssen gestärkt werden. Bader rief die Anwesenden dazu auf, als Botschafter in Landsberg den Frieden zu fördern. Insgesamt nahmen rund 20 Personen an der Versammlung teil und unterstirchen ihre Forderungen zum Teil mit Plakaten.

Ebenfalls auf dem Hauptplatz vor Ort war der Kauferinger Arzt Rolf Kron, der hinter den Montagsdemos in Landsberg steht, sowie ein paar seiner Mitstreiter. Kron sei kein Mitglied der IPPNW und nicht eingeladen gewesen, machte Rolf Bader gegenüber unserer Redaktion deutlich: „Wir distanzieren uns ganz klar von ihm und der Ausrichtung seiner Gruppierung. Damit haben wir nichts am Hut.“ Die IPPNW-Regionalgruppe habe keinerlei Kontakt mit diesen Leuten, sagte Dr. Wolfgang Lerch, Sprecher der Regionalgruppe: „Infiltrativ zu agieren, ist ihre Strategie.“