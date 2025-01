Am Klinikum Landsberg wird doch nicht gestreikt

Die Ärztevereinigung Marburger Bund hatte alle angestellten Ärztinnen und Ärzte an den kommunalen Krankenhäusern zum Streik von Mittwoch bis Freitag, 15. bis 17. Januar, aufgerufen. Diesem Aufruf wollten erneut auch die Ärztinnen und Ärzte am Klinikum Landsberg folgen. Wie aus einer Pressemitteilung der Streikleitung hervorgeht, ist der Streik nun allerdings ausgesetzt.

In Anbetracht des drohenden Streiks habe die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) den Marburger Bund bereits Anfang vergangener Woche zu Sondierungsgesprächen eingeladen. Und diese haben laut der Pressemitteilung nun doch – im allerletzten Moment – zu einem Ergebnis geführt. „Dieses Ergebnis hat die Gremien des Marburger Bundes dazu veranlasst, den für Mittwoch bis Freitag dieser Woche geplanten Vollstreik vorerst abzusagen und den Mitgliedern das Sondierungsergebnis zur Abstimmung vorzulegen. Wir rechnen damit, dass die Online-Abstimmung über das Sondierungsergebnis noch in dieser Woche startet. Sollten sich die Mitglieder gegen den vorliegenden Kompromiss entscheiden, werden die Arbeitskampfmaßnahmen wieder aufgegriffen werden müssen.“ Der geplante Streik am Klinikum Landsberg in dieser Woche muss also nicht durchgeführt werden und die Patientenversorgung kann somit regulär stattfinden. (AZ)