Am Silo im Landsberger Osten soll junge Kunst entstehen

Am ehemaligen Getreidespeicher in der Weilheimer Straße trifft sich am Wochenende junge Künstler. Die Ausstellung ist interaktiv.

Der alte, längst nicht mehr genutzte Getreidespeicher auf einer früheren Gewerbefläche in der Weilheimer Straße in Landsberg ist die Orientierungsmarke. Der hohe, gut sichtbare Turm wurde Teil des Titels für die über nur ein Wochenende gehende Ausstellung mit Werken junger Künstler: „Junge Kunst am Silo“ kann am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Oktober, von 14 bis 20.30 Uhr in den ehemaligen Garagen, die sich ebenfalls auf dem Areal befinden, besichtigt werden.

Kurzzeitig sei über eine Ausstellung im Silo und eventuell auch bemalen der Silo-Außenwände nachgedacht worden, sagt Organisator Vincent Göhlich alias Erwa.One. Das sei dann aber aus verschiedenen Gründen doch nicht möglich gewesen. Gute Alternativen sind die Garagen, sie wurden innen bereits frisch gestrichen und werden am Wochenende erstmals zur Galerie. Wer ausstellen wollte, musste sich bewerben. Melden konnten sich Künstlerinnen und Künstler von 18 bis 25 Jahren und mit Bezug zum Landkreis Landsberg.

Besucherinnen und Besucher können beim Entstehen der Graffiti zusehen

Zehn sind es geworden, ein Teil von ihnen ist wie Vincent Göhlich, Mitglied der Künstlergilde. Der älteste Kunstverein in Stadt und Landkreis Landsberg unterstützt und fördert gemeinsam mit der Waldemar-Bonsels-Stiftung das Projekt. Der künstlerische Nachwuchs stellt nicht nur aus, sondern schafft vor allem am Samstag auch live vor Ort Street-Art. Wie Göhlich sagt, sollen Garagentore bunt werden und auch die Garagen-Außenwände stehen für Kunst zur Verfügung. Besucherinnen und Besucher können bei der Entstehung von Graffiti zusehen, nach dem Motto „Jeder Mensch ist ein Künstler“ aber auch selbst aktiv werden. Dafür betreut Katharina Geyer eine „Mitmachstation“ mit Utensilien, fertige Bilder können laut Vincent Göhlich in die Ausstellung integriert werden.

Die interaktive Ausstellung „Junge Kunst am Silo“ in Landsberg, Weilheimer Straße 8, kann am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Oktober, jeweils von 14 bis 20.30 Uhr besichtigt werden. Vernissage ist am Samstag um 19 Uhr. Am Montag, 9. Oktober, werden zwischen 9 und 14 Uhr Führungen für Schulklassen angeboten. Dafür ist eine vorherige Anmeldung notwendig.

