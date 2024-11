Am 14. November wurde das Theater Unbegrenzt mit dem Anerkennungspreis für Inklusion durch die Bayerischen Staatsregierung ausgezeichnet. Die feierliche Preisverleihung, bei der viele weitere beeindruckende Projekte ausgezeichnet wurden, fand in München statt. Die Laudatio hielt Frau Barbara Gräfin von Baudissin-Schmidt, ihres Zeichens Bezirksrätin, die gemeinsam mit Bezirkstagspräsident Thomas Schwarzenberger den Preis überreichte. Den Preis nahmen Nina Klusmeier, die Verantwortliche für das Theater bei der Lebenshilfe, die Regisseurin Mirjam Kendler sowie die Schauspielerin Eva Wittenzeller, bekannt aus den Rosenheim Cops, sowie Theaterkollgen Fabian Husel und Monika C. entgegen.

Das Duo Tiefenbacher sorgte für eine stimmungsvolle musikalische Untermalung, die die Feierlichkeit abrundete. Für die Mitglieder des Theaters Unbegrenzt war die Auszeichnung ein besonderes Ereignis. Fabian Husel fand: „Es war ein großartiges Erlebnis.“ Schauspielerin Eva Wittenzeller zeigte sich begeistert: „Danke, dass ich dabei sein durfte. Es gibt so viele tolle Inklusiuons-Projekte – das war spannend zu sehen. Es wäre toll, wenn solche Projekte auch außerhalb der Bubble mehr gesehen werden könnten.“

Mit dem Preis würdigt die Bayerische Staatsregierung das Engagement des Theaters Unbegrenzt für gelebte Inklusion. Das Ensemble, bestehend aus Menschen mit und ohne Behinderung, beweist immer wieder, dass Theater ein kraftvolles Medium für gesellschaftlichen Zusammenhalt und künstlerische Vielfalt ist. Während sich das Theater über die Anerkennung freut, steht bereits das nächste Projekt in den Startlöchern: Derzeit probt das Ensemble das Stück "Was, wenn es doch gut wird?", dessen Premiere am 23. April nächsten Jahres im Stadttheater Landsberg stattfindet. Mit jeder Inszenierung setzt sich das Theater Unbegrenzt für Offenheit und Inklusion ein und hofft, ein breites Publikum zu erreichen.

